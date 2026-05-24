Tragedia en Sonsonate: Dos muertos y tres heridos tras caer vehículo al río Ceniza

Una nueva tragedia vial se registró en el departamento de Sonsonate. Dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas de gravedad luego de que el vehículo en el que se conducían se precipitara al fondo del río Ceniza, en una zona de alta peligrosidad vial.

El percance ocurrió específicamente en el sector conocido popularmente como «La Curva de la Muerte», ubicada en el distrito de Nahulingo, en Sonsonate Centro. Por razones que aún están bajo investigación policial, el conductor del automotor perdió el control, saliéndose de la calzada y cayendo al abismo del afluente.

Cuerpos de socorro y personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro. Debido a lo escarpado del terreno y a la posición en la que quedó el vehículo, las labores de recuperación de las víctimas mortales requirieron el uso de equipo hidráulico y técnicas de rescate vertical.

«Bomberos trabaja arduamente en la zona para recuperar los cuerpos de las dos personas fallecidas, quienes quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del automotor», confirmaron fuentes oficiales durante el desarrollo del operativo.

Estabilización y traslado de sobrevivientes

En el mismo hecho, tres personas lograron ser rescatadas con vida por los equipos de emergencia, aunque con lesiones de consideración. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar para estabilizarlas, fueron trasladadas de urgencia hacia el Hospital Nacional de Sonsonate «Dr. Jorge Mazzini Villacorta», donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) han habilitado una investigación para determinar si el exceso de velocidad, una falla mecánica o la distracción al volante fueron los detonantes de este fatal accidente en un tramo de la carretera que ya es catalogado como de alta siniestralidad.