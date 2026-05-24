FAS aplasta a Águila y levanta su vigésimo título nacional

FAS volvió a escribir una página gloriosa en la historia del fútbol salvadoreño al proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026 tras derrotar con autoridad 3-0 a Águila en la gran final disputada en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González.

La noche estuvo marcada por una combinación de emociones, interrupciones, una intensa tormenta y cuestionamientos sobre las condiciones del terreno de juego, pero nada opacó la contundente actuación del conjunto santaneco, que conquistó su título número 20 y reafirmó su condición como el máximo ganador del balompié nacional.

Un inicio demoledor que definió la final

Los tigrillos prácticamente resolvieron el partido en el arranque. Con una propuesta ofensiva agresiva y aprovechando cada espacio concedido por la defensa emplumada, FAS construyó una ventaja imposible de remontar.

El primer golpe llegó por medio de Miguel Murillo, quien abrió el marcador y encendió la celebración de la afición asociada. Poco después, Jorge Cruz amplió la ventaja y aumentó la presión sobre los migueleños.

La superioridad santaneca quedó sellada cuando Yan Maciel marcó el tercer tanto, completando una ráfaga ofensiva que dejó el marcador 3-0 en apenas 17 minutos de juego.

La reacción de Águila nunca llegó y el encuentro quedó encaminado desde muy temprano hacia el lado tigrillo.

#DeportesSV 🏆🐯 ¡Club Deportivo FAS es el nuevo campeón del fútbol salvadoreño!



El equipo dirigido por Adrián Sánchez se coronó campeón tras vencer con autoridad 3-0 a Club Deportivo Águila en el estadio Nacional Jorge “El Mágico” González. 🔥🔴🔵#CDFAS #FinalLigaMayor pic.twitter.com/KG14S2kUwS — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 24, 2026

La final también estuvo acompañada por situaciones inesperadas fuera de lo estrictamente futbolístico. Durante la primera mitad se registraron apagones en el escenario deportivo, provocando interrupciones momentáneas en el desarrollo del partido.

Aunque el juego pudo continuar después de algunos segundos, los incidentes añadieron un elemento de incertidumbre a una noche que posteriormente tendría nuevos contratiempos.

La tormenta puso en duda la continuidad del partido

El episodio más complejo ocurrió al inicio del segundo tiempo. Una fuerte lluvia cayó sobre la capital y convirtió varias zonas de la cancha en áreas anegadas, dificultando el desplazamiento del balón y de los jugadores.

Ante la situación, el cuerpo arbitral decidió detener temporalmente el encuentro mientras evaluaba las condiciones del terreno de juego y la viabilidad de continuar la final.

Tras varios minutos de análisis, los árbitros determinaron que el partido podía reanudarse, decisión que generó reacciones inmediatas dentro y fuera del estadio.

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Presidente de la FESFUT pide revisar el drenaje

Durante la suspensión, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el estado del campo.

«En definitiva se tendrá que revisar el drenaje del Estadio Nacional Jorge El Mágico González, no sé si cayó mucha agua en poco tiempo, hay falta de mantenimiento en el drenaje o tendrá algún daño. Pero sí estoy claro que se tendrá que revisar», escribió.

El mensaje abrió el debate sobre la capacidad de drenaje del principal estadio del país y las condiciones en que se disputó la final.

El Rey de Copas amplía su legado

Con el marcador intacto hasta el final, FAS selló una victoria contundente y celebró una nueva estrella en su historia.

La institución santaneca alcanza así los 20 campeonatos nacionales, ampliando su ventaja como el club más laureado de El Salvador y reafirmando el apodo que lo ha acompañado durante décadas: el Rey de Copas.