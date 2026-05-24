Fútbol, familia y valores protagonizan cuadrangular impulsado por la Fundación Duarte Salazar

Decenas de niños y adolescentes participaron en el Cuadrangular de Fútbol “Jugamos con pasión, ganamos con valores”, una iniciativa promovida por la Fundación Duarte Salazar que combinó deporte, convivencia familiar, formación en valores y desarrollo comunitario en las instalaciones de Chapupo Rodríguez.

La actividad se desarrolló como parte del programa “Mente Sana en Cuerpo Sano” y reunió a los equipos de Azul Rosa Academia, Kiwanis F.C., Academia Deportiva CSB y Sansivar Fútbol Club ESA, en una jornada que buscó fortalecer el crecimiento integral de la niñez y la adolescencia a través del deporte.

El evento inició con una oración de agradecimiento y un mensaje orientado a promover la unión familiar, el respeto y la sana convivencia. Posteriormente, representantes y entrenadores de las academias participantes dieron la bienvenida a los asistentes y destacaron la importancia de generar espacios deportivos que contribuyan a la formación de las nuevas generaciones.

Durante la actividad, la Fundación Duarte Salazar reafirmó su compromiso de utilizar el fútbol como una herramienta de transformación social, destacando que el deporte trasciende la competencia al convertirse en un medio para acompañar a niños, adolescentes, padres de familia, cuidadores y adultos mayores.

La jornada fue organizada en coordinación con el Club Kiwanis El Salvador del Mundo y contó con el liderazgo deportivo del profesor Lázaro Sorto, como parte de los esfuerzos realizados durante el último año para fortalecer la práctica del fútbol en Villa Kiwanis y ampliar las oportunidades de desarrollo para la niñez de la comunidad.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el reconocimiento entregado a la licenciada Laura Corpeño, gerente general del Club Kiwanis El Salvador del Mundo. La distinción fue otorgada por la representante comunitaria Elsy Díaz, quien destacó el trabajo realizado en beneficio de las familias y el impacto positivo que han generado los proyectos impulsados junto a la Fundación Duarte Salazar.

Según expresó Díaz, la llegada de la fundación ha contribuido a fortalecer la convivencia comunitaria y a recuperar espacios que hoy permiten desarrollar actividades deportivas con mayor organización y seguridad. Asimismo, resaltó el apoyo constante brindado por el Club Kiwanis para acompañar a la comunidad en iniciativas enfocadas en la unión familiar y el desarrollo social.

Por su parte, Laura Corpeño subrayó que este tipo de actividades generan cambios positivos en la sociedad al ofrecer oportunidades de convivencia, aprendizaje y acompañamiento para niños, adolescentes y sus familias.

El cuadrangular reunió a cerca de 120 atletas en formación, quienes participaron en partidos amistosos marcados por el respeto, el compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo. Las familias también tuvieron un papel protagónico al acompañar y apoyar a los jóvenes deportistas desde las gradas, fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos a través del deporte.

Los participantes manifestaron sentirse entusiasmados por compartir con jugadores de otras academias y vivir una experiencia que les permitió aprender, hacer nuevas amistades y reforzar valores fundamentales tanto dentro como fuera de la cancha.

Con iniciativas como esta, la Fundación Duarte Salazar y sus aliados continúan apostando por el deporte como una herramienta para promover la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia salvadoreña.