FGR ordena captura de tres presuntos distribuidores de droga en San Miguel

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de tres hombres acusados de tráfico ilícito de drogas, en un operativo ejecutado en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de San Miguel.

Los detenidos fueron identificados como Darwin Juvinny Aranda, César Fabricio Ramos e Irving Hendrix Cruz, quienes, según las investigaciones fiscales, se dedicaban a la distribución de estupefacientes en la colonia Carrillo de la ciudad de San Miguel.

De acuerdo con la FGR, durante el procedimiento las autoridades incautaron pequeñas porciones de marihuana valoradas en aproximadamente $1,294, además de cinco teléfonos celulares y cuatro trituradores utilizados presuntamente para la manipulación de la droga.

Las capturas forman parte de las acciones que las autoridades desarrollan para combatir el tráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en distintos puntos del país.

La Fiscalía señaló que los tres imputados serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes en los próximos días, donde enfrentarán el proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas a esta actividad delictiva en la zona.