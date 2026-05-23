Trump dice que el acuerdo con Irán ya está prácticamente negociado y que el estrecho de Ormuz volverá a abrirse

El presidente Donald Trump dijo este sábado que un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán ya está prácticamente negociado, y anunció que el estrecho de Ormuz volverá a abrirse, lo que sugiere un posible avance para poner fin a la guerra en curso.

“Un acuerdo ha sido en gran medida negociado, sujeto a su finalización entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El presidente dijo que había hablado más temprano este sábado desde la Oficina Oval con un grupo de líderes del Golfo y de la región, incluidos funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein, para discutir las negociaciones en torno a Irán y lo que describió como un memorando de entendimiento vinculado a la “PAZ”.

🚨 "An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2026

“Por separado, tuve una llamada con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, que también salió muy bien. Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el estrecho de Ormuz volverá a abrirse”, añadió Trump.

Los líderes regionales animaron a Trump a aceptar un acuerdo marco con Irán durante la llamada que sostuvieron antes, según una persona informada sobre la conversación. Esa persona describió el intercambio como alentador.

“La llamada fue muy positiva. Se están logrando avances importantes. Los líderes regionales respaldaron el progreso y el avance que el presidente Trump logró con estas conversaciones”, dijo a CNN un diplomático regional que participó en la llamada.

Trump, en una entrevista telefónica con Axios, describió las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Irán como un “sólido 50/50” antes de la llamada con los líderes del Golfo y otros dirigentes regionales, y agregó que podría decidir el domingo si reanuda la acción militar contra Irán.

El presidente dijo que las conversaciones podrían desembocar en un acuerdo “bueno” o en que Estados Unidos decida “arrasarlos por completo”.

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Funcionarios estadounidenses e iraníes sugirieron que podrían estar más cerca de alcanzar un acuerdo marco para poner fin a la guerra después de que mediadores de Qatar y Pakistán mantuvieran conversaciones en Teherán. Una fuente regional dijo que Estados Unidos e Irán se estaban acercando a un acuerdo con miras a uno más detallado en el futuro.

Trump dijo a Axios que también planeaba hablar con el enviado Steve Witkoff y con su yerno y asesor Jared Kushner. Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance fue visto al llegar a la Casa Blanca este sábado.