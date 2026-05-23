VIDEO OFICIAL | Shakira conecta a Uganda con el mundo en su nuevo himno ‘Dai Dai’

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene su banda sonora de identidad global. Shakira ha vuelto a sacudir la escena musical y deportiva con el lanzamiento de ‘Dai Dai’, una producción que no solo se perfila como el éxito del verano, sino que redefine el compromiso de la artista colombiana con la inclusión cultural al incorporar a un grupo de niños de Uganda como protagonistas de su videoclip oficial.

La inclusión de los menores ugandeses —reconocidos en plataformas digitales por su vitalidad y complejas coreografías— no es una decisión estética al azar. Fiel a su estilo cinematográfico y filantrópico, la barranquillera busca visibilizar el talento del continente africano, repitiendo una fórmula de conexión comunitaria que ya le dio la vuelta al mundo hace más de una década. Fuentes cercanas a la producción aseguran que el videoclip busca transmitir un mensaje de resiliencia y unión a través del lenguaje universal del fútbol y el baile.

El idilio histórico: Cuatro Copas del Mundo y un legado imbatible

Con ‘Dai Dai’, Shakira consolida una dinastía inalcanzable para cualquier otro artista en la historia de la FIFA, sumando su cuarta participación activa en la máxima cita del balompié:

Alemania 2006 (El Debut): Su primera aparición masiva ocurrió en la ceremonia de clausura de Berlín, donde interpretó una versión adaptada de su éxito global «Hips Don’t Lie» (Bamboo Version), paralizando a una audiencia de cientos de millones de espectadores.

Su primera aparición masiva ocurrió en la ceremonia de clausura de Berlín, donde interpretó una versión adaptada de su éxito global «Hips Don’t Lie» (Bamboo Version), paralizando a una audiencia de cientos de millones de espectadores. Sudáfrica 2010 (El Éxito Absoluto): Marcó un antes y un después con «Waka Waka (This Time for Africa)». Coescrita junto a la banda sudafricana Freshlyground, la canción no solo se convirtió en el himno oficial más vendido y sintonizado de la historia de los mundiales, sino en un fenómeno cultural que fusionó ritmos afro-colombianos y cameruneses.

Marcó un antes y un después con «Waka Waka (This Time for Africa)». Coescrita junto a la banda sudafricana Freshlyground, la canción no solo se convirtió en el himno oficial más vendido y sintonizado de la historia de los mundiales, sino en un fenómeno cultural que fusionó ritmos afro-colombianos y cameruneses. Brasil 2014 (La Consolidación): La artista repitió la hazaña en la final del estadio Maracaná, interpretando «La La La (Brazil 2014)» junto al percusionista Carlinhos Brown, demostrando que su nombre ya era sinónimo de la mística mundialista.

De los estadios al ‘Half-Time’: Revolucionando el entretenimiento deportivo

El impacto de Shakira en los grandes escenarios deportivos internacionales va más allá de las ceremonias de apertura y clausura de la FIFA. La colombiana fue una de las grandes artífices de la modernización de los espectáculos de medio tiempo (Halftime Shows).

Su presentación en el Super Bowl LIV (2020) en Miami, junto a Jennifer López, marcó un hito histórico de audiencia en la televisión estadounidense, introduciendo por primera vez elementos de la cultura latina, el carnaval de Barranquilla y danzas afrocaribeñas en el evento más lucrativo del fútbol americano.

Esa misma experiencia la trasladó recientemente al fútbol continental, donde protagonizó el primer show de medio tiempo al estilo Super Bowl en la historia de la Copa América, interrumpiendo el tradicional descanso de 15 minutos para ofrecer un espectáculo de alta tecnología.

Con ‘Dai Dai’ resonando en las plataformas de streaming y las imágenes de los niños de Uganda inspirando al planeta, Shakira demuestra que el fútbol no solo se juega en las canchas de Norteamérica, sino que se baila en cada rincón del mundo. La Copa del Mundo de 2026 ya tiene su ritmo, y lleva el sello inconfundible de la reina de los estadios.