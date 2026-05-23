Los mejores protectores solares de 2026, avalados por expertos

Es hora de abastecerse de protector solar, pero pocas opciones en los estantes de las tiendas hoy en día son seguras y efectivas, según un informe anual del Environmental Working Group (EWG), una organización sin fines de lucro que defiende la salud y el medio ambiente.

La Guía de Protectores Solares 2026 de EWG, que ya cumple 20 años, analizó 2784 productos y descubrió que solo 550 (aproximadamente el 20 %) ofrecen una protección segura y eficaz contra los rayos dañinos del sol.

La nueva guía, publicada el 19 de mayo, enumera los mejores protectores solares para bebés y niños, incluidos aquellos que ofrecen una buena relación calidad-precio , así como los mejores protectores solares recreativos diseñados para actividades al aire libre como deportes o pasar tiempo en la playa.

Además, en el informe los consumidores pueden encontrar protectores solares de uso diario mejor valorados, incluyendo cremas hidratantes con factor de protección solar (FPS) y los mejores bálsamos labiales con FPS.

Para ser recomendados por EWG, los protectores solares deben proteger contra los rayos UVA y UVB, dos tipos de rayos ultravioleta conocidos por dañar el ADN y envejecer la piel. Debido a los riesgos de inhalación, no se incluyen los aerosoles ni los polvos. Los fabricantes no pueden afirmar tener un FPS superior a 50 ni utilizar afirmaciones de marketing prohibidas por la ley federal, como “resistente al agua”.

Los consumidores suelen optar por productos más caros con un factor de protección solar (FPS) de hasta 100+, que supuestamente bloquean el 99% de los rayos UVB. Sin embargo, la diferencia en su eficacia es mínima: según el informe, un protector solar más económico con un FPS de 50+ puede bloquear el 98% de los rayos.

En algunos productos, el factor de protección solar (SPF) puede estar inflado. Un estudio revisado por pares realizado por científicos de EWG reveló que, en promedio, los protectores solares solo proporcionaban una cuarta parte de la protección contra los rayos UVA y el 59 % de la protección contra los rayos UVB indicada en las etiquetas.

Los protectores solares recomendados en la nueva guía también evitan el palmitato de retinilo, una forma de vitamina A; y las sustancias químicas sospechosas de causar cáncer, irritación de la piel, reacciones alérgicas o daños reproductivos, problemas de desarrollo o neurotoxicidad.

“El palmitato de retinilo forma parte de la familia de los retinoides que los dermatólogos recomiendan para combatir las arrugas y otros signos de envejecimiento. Estos productos incluyen advertencias para no exponer la piel al sol”, afirmó Alexa Friedman, científica sénior de EWG.

“En 2010, alrededor del 40% de los productos contenían palmitato de retinal”, dijo Friedman. “Hoy esa cifra ha bajado al 3%, lo cual es una buena noticia para los consumidores”.

Protectores solares minerales versus químicos

De los 550 productos recomendados por EWG, 497 están elaborados principalmente con minerales que se depositan sobre la piel y desvían y bloquean físicamente los rayos solares. Dado que no se absorben en la dermis, los protectores solares a base de minerales causan poca irritación o toxicidad en la piel.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó dos minerales para su uso en protectores solares: el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Estos minerales solían ser conocidos por dejar un residuo blanquecino y calcáreo en la piel tras su aplicación. Según los expertos, las nuevas fórmulas innovadoras y las opciones con color disponibles en el mercado han eliminado en gran medida este problema.

Los protectores solares químicos, sin embargo, están diseñados para penetrar en la piel y funcionan mediante una reacción química que absorbe la radiación ultravioleta como energía y la disipa en forma de calor. Durante décadas se utilizaron una docena de sustancias químicas en los protectores solares sin ningún problema. Sin embargo, en 2019, científicos de la FDA descubrieron que seis de los ingredientes más comunes podían ingresar al torrente sanguíneo humano en niveles peligrosos después de tan solo un día de uso .