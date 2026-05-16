¿Flechazo mundialista? Quién es Clovis Nienow, el Host que «llamó la atención» de Shakira

La fiebre rumbo al Mundial 2026 ya comenzó… pero esta vez no solo por el fútbol. La cantante colombiana Shakira volvió a encender las redes sociales luego de una entrevista exclusiva para la cadena Telemundo, donde compartió junto a importantes figuras vinculadas a la FIFA, incluido Gianni Infantino.

Sin embargo, lo que terminó robándose la atención de miles de usuarios no fue únicamente la conversación sobre el Mundial 2026, la música o el histórico primer show de medio tiempo en una Copa del Mundo… sino la química que, según los fans, surgió entre Shakira y el entrevistador mexicano Clovis Nienow.

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Nienow, quien se presenta en redes sociales como actor y TV Host del programa “Hoy Día”, fue el encargado de conversar con la barranquillera sobre su nueva etapa musical y el tema “Dai Dai”, canción que ya comienza a sonar fuerte entre los seguidores del evento deportivo más esperado del planeta.

Pero apenas comenzaron a circular clips de la entrevista en TikTok, Instagram y X, las teorías explotaron.

Como era de esperarse, internet hizo lo suyo.

“Lo mira igualito a como miraba a Piqué”, escribió una usuaria en X, mientras otros comenzaron a comparar físicamente a Nienow con el exfutbolista Gerard Piqué, destacando ciertos rasgos similares y el estilo del conductor mexicano.

Acá la entrevista que le hice a @shakira , Gianni Infantino y @Hughcevans de cara al Mundial ‘26 🔥



¿Cuéntenme qué les pareció? 👀 pic.twitter.com/ppCHV3FHgD — Clovis Nienow (@ClovisNienow) May 15, 2026

Aunque no existe ninguna declaración oficial ni señales reales de romance, la conversación ya tomó vuelo en el universo del entretenimiento y la cultura pop, especialmente porque Shakira vuelve a estar en el centro del espectáculo mundialista, un escenario donde históricamente ha brillado.

La artista colombiana ha estado estrechamente ligada a la FIFA desde himnos inolvidables como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, y ahora todo apunta a que también será una de las grandes protagonistas de la Copa del Mundo 2026.

Mientras tanto, los fanáticos ya hicieron su trabajo: convertir unos segundos de miradas y sonrisas en el nuevo “shippeo” oficial de las redes sociales.