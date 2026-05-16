Capturan a presunto palabrero de la MS13 en Barra Salada, Sonsonate

Un presunto integrante de la estructura criminal MS13 fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con la Fuerza Armada, durante un operativo desarrollado en el cantón Paso Canoas, distrito de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate Este.

El detenido fue identificado como Julio Antonio Hernández Portillo, conocido con los alias de “Barrita” o “Cartucho”, señalado por las autoridades como supuesto palabrero de la clica Miralvalle Lochos Salvachos, que mantenía presencia delictiva en el sector de la playa Barra Salada.

De acuerdo con el reporte oficial, Hernández Portillo formaba parte de un grupo armado que mantenía bajo amenazas y temor a los habitantes de la zona costera, donde presuntamente realizaba diversas actividades criminales vinculadas a la pandilla.

PUEDES LEER:

Las autoridades detallaron que el capturado intimidaba a los residentes y amenazaba de muerte a quienes se negaban a “colaborar” con la estructura criminal, principalmente mediante extorsiones y control territorial.

La captura se realizó como parte de los operativos de seguridad que continúan ejecutándose en distintos puntos del país para ubicar y detener a miembros de pandillas y personas vinculadas a estructuras terroristas.

La PNC aseguró que el detenido será puesto a la orden de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar los cargos que las investigaciones determinen.