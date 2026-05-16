Ubican en Ilobasco a presunto pandillero de la 18 Sureños con orden de captura

La Fuerza Armada de El Salvador informó sobre la ubicación de José Luis Pocasangre Mozo, señalado como presunto integrante de la pandilla 18 Sureños.

Según el reporte oficial, el sujeto fue localizado por elementos militares en la colonia Las Placitas, en el distrito de Ilobasco, Cabañas Oeste.

Las autoridades indicaron que el detenido contaba con aviso activo de captura y posee antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas.

Tras el procedimiento, José Luis Pocasangre Mozo fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el proceso correspondiente.

La Fuerza Armada reiteró que mantiene operativos en diferentes puntos del país para ubicar a personas vinculadas a estructuras criminales y reforzar las acciones de seguridad pública.