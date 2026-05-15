Asociados de COSAVI podrán retirar depósitos de hasta $90 mil a partir de este sábado

La Superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, informó que a partir de este sábado 16 de mayo los asociados de COSAVI de R.L. podrán solicitar la devolución de sus depósitos, siempre que el monto total sea igual o menor a $90,000.

Según detalló la funcionaria, el proceso de devolución se realizará únicamente en las instalaciones ubicadas sobre la calle Gabriela Mistral, en San Salvador.

Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que los sábados se atenderá de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Asimismo, la titular de la Superintendencia aclaró que la agencia central de COSAVI continuará operando mientras el caso siga en proceso.

“Queremos que quede claro que no será desmantelada como se quiso hacer creer días atrás, por fuentes que solo quieren causar confusión”, expresó Evelyn Gracias.

Las autoridades reiteraron que el proceso busca brindar atención y respuesta a los asociados afectados, garantizando la continuidad de las operaciones mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.