FGR giró 5 ordenes de captura en contra sujetos acusados de tráfico ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR), giró 5 ordenes de captura en contra de 5 sujetos acusados de tráfico ilícito.

Según las investigaciones, estos sujetos comercializaban marihuana en el sector de Zaragoza y San José Villanueva, territorios que mantenían controlados.

Durante el procedimiento. Las autoridades ejecutaron ocho registros que dieron como resultado la incautación de varias porciones pequeñas de droga, 11 teléfonos celulares, una balanza y otras evidencias que servirán para robustecer la investigación.

Los imputados son:

● Kevin Elizardo Guardado Maravilla.

● William Oswaldo Martínez Saravia.

● Óscar Josué Carpió Hernández.

● José Fernández Hernández Estrada

● Ezequiel Isaías Galán Jurado

Todos ellos serán procesados además por agrupaciones ilícitas.