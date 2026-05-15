Atienden a dos tortugas marinas rescatadas en Barra de Santiago

Dos tortugas marinas, una especie prieta y otra golfina, fueron trasladadas a una clínica veterinaria especializada luego de ser encontradas en condiciones delicadas en la zona de Barra de Santiago.

Según el reporte, ambos ejemplares presentaban debilidad y dificultad para sumergirse, por lo que especialistas activaron de inmediato protocolos de evaluación, diagnóstico y tratamiento para estabilizarlas y continuar con su proceso de recuperación.

El equipo veterinario señaló que las tortugas marinas forman parte de las especies prioritarias para la conservación de los ecosistemas marinos del país, debido a su importancia ambiental y ecológica.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la iniciativa “Misión Océano” y del Programa Nacional de Conservación de Tortuga Marina, enfocado en labores de protección, monitoreo y atención especializada de fauna marina.

Las autoridades también hicieron el llamado a la población para reportar cualquier especie silvestre en riesgo a través del número de WhatsApp 7850-1474, con el fin de brindar atención oportuna y contribuir a la preservación de la vida silvestre.