Camión cargado con cerdos vuelca sobre la carretera Panamericana en Cojutepeque

Un camión que transportaba cerdos volcó sobre el kilómetro 35 de la carretera Panamericana, en el tramo correspondiente a Cojutepeque, generando complicaciones en el tránsito vehicular de la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor perdió el control de la unidad, provocando que varios de los animales terminaran sobre la carretera tras el fuerte percance vial. Algunos cerdos resultaron golpeados debido al impacto.

Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Cojutepeque, atendieron la emergencia y brindaron asistencia a una persona que presentó lesiones leves en el lugar del accidente.

Mientras tanto, autoridades y equipos de apoyo realizaron labores para retirar el camión y movilizar a los animales, situación que provocó tráfico complicado por varios minutos en la zona.

Las autoridades hicieron el llamado a los conductores a manejar con precaución al transitar por el sector para evitar nuevos incidentes.