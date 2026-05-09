Manuel “El Chino” Flores envía saludo desde Moscú y reitera críticas al Gobierno

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, compartió un saludo desde la Plaza Roja, donde apareció realizando ademanes en forma de corazón con sus manos.

La aparición del dirigente ocurre en medio de especulaciones sobre una posible candidatura a diputado por el departamento de La Libertad, tema que recientemente ha dejado entrever en distintas intervenciones públicas.

Durante sus declaraciones, Flores reiteró críticas hacia la administración del presidente Nayib Bukele y aseguró que un eventual regreso del FMLN al poder, según sus palabras, “encaminaría a El Salvador hacia la prosperidad, el Buen Vivir y mucha felicidad con progreso”.

Asimismo, defendió las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, afirmando que durante esos gobiernos existieron mejores condiciones sociales para distintos sectores de la población.