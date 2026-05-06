Localizan cuerpo sin vida en barranco en carretera al Cerro Verde

Un hombre fue encontrado sin vida la noche del martes en un barranco ubicado en la carretera hacia Cerro Verde, en el cantón Los Pinos, distrito de El Congo.

De acuerdo con el informe de Cruz Verde Salvadoreña filial El Congo, al llegar al lugar localizaron a la víctima con lesiones provocadas por arma de fuego y sin signos vitales.

El cuerpo se encontraba en un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad, por lo que fue necesario realizar labores de recuperación en la zona.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para llevar a cabo las investigaciones y determinar las circunstancias del hecho.

Las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un suicidio, ya que se encontró un revólver, sin embargo las investigaciones continúan para esclarecer el hecho.