PNC desmiente noticia viral y aclara que hecho no ocurrió en El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), informó que una publicación difundida recientemente en redes sociales, relacionada con un presunto caso de violencia contra un menor, no corresponde a hechos ocurridos en El Salvador.

Según la verificación realizada por la institución, el material audiovisual tiene su origen en Colombia y fue registrado en 2024, por lo que su circulación actual en el país responde a contenido descontextualizado.

Ante esto, las autoridades reiteraron la importancia de no compartir información sin confirmar su procedencia, ya que este tipo de publicaciones puede generar alarma innecesaria entre la población.

La PNC también recordó que mantiene canales oficiales donde se publica información verificada, e instó a la ciudadanía a consultarlos antes de difundir contenido en plataformas digitales.