Bomberos controlan incendio estructural en viviendas de Santa Tecla

Elementos de Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendieron un incendio estructural registrado en varias viviendas ubicadas en el cantón El Matazano, caserío El Centro, distrito de Santa Tecla.

De acuerdo con la información brindada por la institución, los equipos de emergencia ejecutaron maniobras de control y extinción con el objetivo de cortar el avance de las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras estructuras cercanas.

🚨 Atendemos incendio estructural en viviendas ubicadas en📍cantón El Matazano, caserío El Centro, distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur. Ejecutamos maniobras de control y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación.

Emergencias 📞9️⃣1️⃣3️⃣🚒💨 pic.twitter.com/vpmyjRULEq — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) May 3, 2026

Bomberos informó posteriormente que la emergencia fue controlada y que no existía riesgo de propagación en la zona afectada. Sin embargo, las autoridades continuaron realizando labores de remoción de escombros y liquidación de focos aislados para garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio.