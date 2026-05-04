Fiscalía presenta audios clave en proceso contra 486 líderes de la MS-13

Un nuevo día del juicio contra 486 cabecillas de la MS-13 concluyó con la presentación de audios clave que evidencian el funcionamiento interno y las estrategias de la organización.

Durante la jornada, se reprodujeron grabaciones en las que se escucha a los implicados discutir la importancia de mantener la cohesión de la estructura ante intentos de división y la aparición de la agrupación conocida como “503”.

Asimismo, en los audios se detalla la existencia de un fondo aproximado de $500,000, proveniente de extorsiones realizadas por diferentes clicas, recursos que, según la investigación, estaban destinados a la compra de armas, municiones, vehículos y al adiestramiento de sus miembros en el uso de armamento de grueso calibre.

El Max Muñoz explicó que estas pruebas forman parte del conjunto de evidencias que permitirán sustentar los delitos atribuidos a los procesados.

El proceso judicial continúa desarrollándose bajo estrictas medidas de seguridad, mientras las autoridades avanzan en la presentación de pruebas contra los señalados integrantes de la estructura criminal.