Capturan a presunto pandillero de la MS-13 durante patrullaje en Ilopango

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), informó sobre la captura de Raúl Antonio Medrano Mejía, de 48 años, señalado como miembro de la estructura criminal MS-13.

El procedimiento se realizó en Ilopango, específicamente sobre el kilómetro 12 de la carretera Panamericana, donde agentes policiales lo intervinieron durante un patrullaje preventivo.

Según el reporte, el sujeto mostró una actitud nerviosa al notar la presencia de las autoridades, por lo que se le realizó un registro, en el que se identificaron tatuajes alusivos a pandillas en distintas partes de su cuerpo.

Las autoridades indicaron que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista, mientras continúan las investigaciones correspondientes.