Capturan a tres jóvenes con droga lista para la venta en Tepecoyo

La Policía Nacional Civil de El Salvador informó sobre la captura de tres jóvenes acusados de posesión y tenencia de drogas, durante un procedimiento realizado en la lotificación La Esmeralda, en Tepecoyo.

Los detenidos fueron identificados como José Alexander Villatoro Hernández, de 22 años; Andrés Antonio Cruz Murcia, de 18; y Cristofer Alexander Panameño Valencia, de 17.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 15 bolsas de marihuana y 26 bolsas de cocaína, las cuales, según el informe, estaban listas para su comercialización. El procedimiento se desarrolló como parte de los operativos de seguridad ejecutados en la zona, orientados a combatir la distribución de drogas.

Las autoridades indicaron que los tres serán remitidos ante las instancias correspondientes por el delito de posesión y tenencia de drogas, mientras continúan las investigaciones del caso.