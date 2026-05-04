Capturan a alias “Travieso” con droga en mercado de Santa Tecla

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Juan Carlos Vega, alias “Travieso”, señalado como miembro de la estructura criminal MS-13.

De acuerdo con el reporte, el procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional Civil de El Salvador en el mercado de Santa Tecla, donde al detenido se le incautaron porciones pequeñas y medianas de marihuana con un peso aproximado de dos kilos y un valor estimado de $46,232.46.

Las autoridades detallaron que el sujeto cuenta con antecedentes desde 2008 por diversos delitos, y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

El titular de Seguridad reiteró que las fuerzas del orden mantienen presencia a nivel nacional y continúan ejecutando acciones para combatir el tráfico de drogas y estructuras criminales en el país.