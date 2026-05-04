La Selecta enfrentará a Corea del Sur en la próxima fecha FIFA

La Selección Mayor de El Salvador disputará un nuevo amistoso internacional en la fecha FIFA de junio de 2026, esta vez frente a la Selección de la República de Corea, según confirmó el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele.

El encuentro se jugará el próximo 3 de junio en el America First Field, ubicado en Sandy, Utah, Estados Unidos, como parte de la preparación del combinado nacional durante la fecha FIFA.

Con este compromiso, El Salvador suma su segundo partido amistoso confirmado para esa ventana internacional, luego de anunciarse previamente el duelo ante la Selección de Catar, programado para el 6 de junio en el BMO Stadium.

La Selección de la República de Corea llegará como uno de los equipos clasificados al Copa Mundial de la FIFA 2026, donde integrará el Grupo A junto a las selecciones de México, Sudáfrica y República Checa.

Estos dos juegos forman parte de la preparación de la Selección de El Salvador para la Nations League de CONCACAF, que arranca en el mes de septiembre de 2026. El Salvador estará en esta edición en la Liga A.