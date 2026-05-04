El City se deja media Premier, tras empatar 3-3

Agencia EFE

Y en un abrir y cerrar de ojos, la Premier League está más cerca del Arsenal que del Manchester City. Jeremy Doku, con un golazo en el minuto 97, dio al Manchester City un punto contra el Everton (3-3) que puede ser insuficiente. Si el Arsenal gana los tres partidos que les quedan, serán campeones. El Arsenal ha recuperado su ventaja, el City necesita rezar de nuevo.

Menudo impulso de energía para los ‘Gunners’, que saldrán algo menos tensionados este martes a la semifinal de Champions contra el Atlético al saber que ya dependen de sí mismos para abrochar esta Premier.

Y todo gracias a una horrible decisión de Marc Guéhi que tiró por la borda un partido que parecía controlado para los ‘Sky Blues’. Un golazo de Jeremy Doku en el ocaso de la primera parte puso un 0-1 que se antojaba suficiente ante un Everton sin pegada y que se desesperaba por un fallo de Ndiaye delante de Gianluigi Donnarumma.

En el minuto 97, en la última jugada del partido, Doku emuló su primer gol con otro disparo con curva magistral y rescató un punto que puede ser vital en la batalla por la liga. Con ese tanto, el City evitó que al Arsenal le valga con sumar siete puntos para ser campeón.

El empate deja al City cinco puntos por detrás del Arsenal. Aunque ganen el partido que tienen pendiente contra el Crystal Palace, estarán dos por detrás de los ‘Gunners’, a los que les vale ganar contra West Ham United, el ya descendido Burnley y un Crystal Palace que no se juega nada para ser campeón.