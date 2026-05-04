Definidos los cuartos de final del Clausura 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Primera División de El Salvador llegó a su fin y ya quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la esperada liguilla, que dará inicio esta semana.

Entre los cruces más destacados figura el enfrentamiento entre Alianza FC y CD Águila, considerado el duelo más atractivo de esta fase por la rivalidad y el nivel mostrado por ambos equipos.

Las series de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: CD FAS, líder con 53 puntos, se medirá ante Cacahuatique; Luis Ángel Firpo enfrentará a Isidro Metapán; mientras que Inter FA jugará contra Municipal Limeño en una de las llaves más equilibradas.

El formato de competencia será a partidos de ida y vuelta, clasificando a semifinales el equipo que anote más goles en el global. En caso de empate, la serie se definirá desde el punto penal.

Los encuentros de ida están programados para el 6 de mayo, mientras que los partidos de vuelta se disputarán el 9 y 10 del mismo mes. Las semifinales se jugarán entre el 13 y 17 de mayo, y la gran final está prevista para el sábado 23 de mayo.

Como dato relevante, FAS llega como el equipo más contundente tras registrar 98 goles en la fase regular; sin embargo, buscará revancha ante Cacahuatique, que lo eliminó en la misma instancia en el torneo anterior.

Con estos cruces definidos, el fútbol salvadoreño entra en su etapa más emocionante, donde los ocho mejores equipos buscarán el título del Clausura 2026.