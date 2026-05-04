El Salvador conquistó el «Passport DC 2026» en Washington con sabor, música y tradición

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en D.C

La cultura salvadoreña brilló este sábado durante el evento internacional Passport DC: Around the World Embassy Tour 2026, donde la Embajada de El Salvador en Washington D.C. se convirtió en una de las sedes más visitadas y concurridas de toda la jornada cultural organizada por Events DC.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas hicieron largas filas frente a la sede diplomática salvadoreña, ubicada en Embajada de El Salvador en Washington D.C., para disfrutar de una experiencia cargada de gastronomía, música y tradiciones típicas del país centroamericano.

El Salvador 🇸🇻 tiró la casa por la ventana en este encuentro de Embajadas en Washington, DC



Nuestra corresponsal de prensa en Estados Unidos, @LisetOrellana1 está ahí y nos cuenta más sobre este evento cultural pic.twitter.com/QLSagoOjTN — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 2, 2026

El aroma de las pupusas recién hechas, el café salvadoreño, la horchata y la tradicional quesadilla cautivaron a visitantes provenientes de varias culturas del DMV. Muchos asistentes destacaron la calidez del ambiente y la hospitalidad salvadoreña, convirtiendo a la embajada en uno de los puntos más comentados del recorrido internacional.

Durante toda la jornada, el público disfrutó de presentaciones culturales a cargo del grupo folclórico Flor de Café, que llenó de color y tradición la emblemática zona de Dupont Circle con bailes típicos salvadoreños. Además, la música tropical y la cumbia pusieron a bailar a decenas de asistentes que celebraron la identidad salvadoreña en pleno corazón de la capital estadounidense.

💃🇸🇻 El folclore salvadoreño también brilla en Washington DC. El grupo de danza Flor de Café llena de color, música y tradición este encuentro cultural internacional, llevando un pedacito de El Salvador al mundo. ✨🌎 pic.twitter.com/mcb3Dh5kAH — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 2, 2026

Passport DC es uno de los eventos multiculturales más importantes de Washington D.C., permitiendo que decenas de embajadas abran sus puertas al público de manera gratuita para compartir su cultura, gastronomía, arte y tradiciones. Este año participaron alrededor de 68 embajadas de distintos países, entre ellas Japón, México, Colombia, Corea del Sur, Jamaica, Perú y Ghana, ofreciendo exhibiciones, degustaciones y espectáculos culturales.

El evento, celebrado de 9:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, forma parte del festival internacional Passport DC, una iniciativa que durante todo mayo transforma a Washington en un punto de encuentro entre culturas del mundo.

La participación de El Salvador destacó especialmente por su gastronomía y ambiente festivo, consolidándose como una de las representaciones latinoamericanas más exitosas de la jornada y dejando en alto el nombre del país ante miles de visitantes internacionales.