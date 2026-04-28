Diáspora salvadoreña en Virginia fortalece vínculos con su país en encuentro cultural con viceministra

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU

Woodbridge, Virginia. La comunidad salvadoreña radicada en Woodbridge, Virginia, y sus alrededores, participó en un evento cultural y comunitario realizado en el Consulado General de El Salvador en Woodbridge, donde sostuvo un acercamiento directo con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez.

La actividad reunió a líderes comunitarios, empresarios y familias salvadoreñas en un espacio que combinó cultura, reconocimiento y diálogo con autoridades, como parte de los esfuerzos de las autoridades por fortalecer la relación con sus connacionales en el exterior.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a destacados salvadoreños que han contribuido al desarrollo de sus comunidades en Estados Unidos, entre ellos María Ríos, José Monge y Douglas Quintanilla.

El encuentro también estuvo marcado por expresiones culturales que evocaron las tradiciones salvadoreñas. Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas con bailes típicos como el Torito Pinto y el Sombrero Azul, además de degustaciones de café salvadoreño y pan dulce tradicional, incluyendo las emblemáticas “novias”.

Mensaje de cercanía y compromiso

En su intervención, la viceministra Godínez destacó la importancia de mantener el vínculo con El Salvador, apelando a su experiencia personal como migrante: “Ustedes son salvadoreños que aman su país, lo sé con propiedad porque también viví desde los 15 años fuera, por lo que me identifico con ustedes”.

Asimismo, subrayó que el El Salvador avanza hacia una “diplomacia consular integral”, orientada no solo a brindar servicios, sino a generar oportunidades para la diáspora.

“Hoy es el momento de que invirtamos (en El Salvador), que vayamos a visitarlo si podemos y si no, se puede contribuir de diferentes maneras”, expresó la funcionaria, quien realizó una gira en varios consulados y sostuvo acercamientos con la embajada y otros actores.

Godínez también anunció el fortalecimiento de acciones de gestión humanitaria y la modernización de los servicios consulares, incluyendo la ampliación de equipos para la emisión del Documento Único de Identidad (DUI).

Una estrategia enfocada en la diáspora

La visita de la viceministra se enmarca en una agenda más amplia impulsada por el Gobierno salvadoreño para acercar servicios y oportunidades a sus ciudadanos en el exterior. Estas iniciativas incluyen jornadas comunitarias, asesoría financiera, programas de inversión y espacios de participación ciudadana en consulados de Estados Unidos.

Desde su nombramiento en 2026, Godínez ha liderado una estrategia enfocada en fortalecer los vínculos con la diáspora, promover su participación en el desarrollo económico y social del país, y garantizar la protección de los derechos de los migrantes.

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