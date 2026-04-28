Caravana internacional de motociclistas recorre el Puerto de La Libertad durante evento en El Salvador

El Puerto de La Libertad recibió este día la visita de una caravana internacional de motociclistas como parte de las actividades del Lama Bike Fest, evento que tiene como sede a El Salvador.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, en la actividad participan alrededor de 200 motociclistas provenientes de 24 países, quienes han recorrido distintos destinos turísticos del país durante los días del evento.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y visitantes, elementos de Policía de Turismo de El Salvador mantienen un amplio dispositivo de seguridad y acompañamiento en las diferentes rutas y puntos turísticos incluidos en el recorrido.

Las autoridades destacaron que la presencia de delegaciones internacionales contribuye a promover el turismo y proyectar a El Salvador como un destino para actividades recreativas y de integración regional.

Durante la jornada, los motociclistas realizaron recorridos por diferentes zonas del Puerto de La Libertad, donde también compartieron con visitantes y residentes del sector.

El Lama Bike Fest reúne a aficionados del motociclismo de distintas nacionalidades y contempla actividades de convivencia, turismo y recorridos por diversos puntos del país.