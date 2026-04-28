Crecer supera los USD $8,600 millones administrados y consolida 28 años de trayectoria

Desde hace 28 años, Crecer, compañía experta en ahorro e inversión, acompaña a los salvadoreños en una de las decisiones más relevantes de su vida: proteger y construir su bienestar financiero a largo plazo, no como un evento aislado, sino como un proceso que evoluciona con el tiempo, con responsabilidades, expectativas y momentos decisivos.

El 2025 reafirmó esta vocación en la que Crecer mostró una gestión sólida y responsable, evidencia de su solidez y liderazgo, aspectos que son el mejor respaldo para sus clientes.Al cierre de 2025, Crecer administraba un fondo de USD $8,509 millones, reflejo de una operación consistente que ha mantenido, a lo largo de los años, adecuados niveles de rentabilidad acumulada histórica, destinada en su totalidad a sus afiliados.

Al mismo tiempo, los fondos de ahorro voluntario gestionados por la administradora crecieron casi al doble, ampliando las posibilidades de planificación financiera para quienes buscan complementar su futuro desde hoy.

Durante el año, Crecer acompañó a 42 mil familias mediante el pago de USD $648 millones en pensiones y prestaciones. Asimismo, protegió los derechos de más de 158 mil afiliados a través de la gestión de recuperación de cotizaciones y atendió más de 2.5 millones de gestiones, alcanzando un 93% de satisfacción. Detrás de cada atención hay una necesidad concreta, una consulta urgente o una decisión importante, y una operación pensada para responder con solidez, cercanía y eficiencia.

En materia de fortalecimiento institucional, se invirtió en tecnología y seguridad para simplificar y resguardar los procesos. Paralelamente, se fortalecieron las capacidades de los equipos de colaboradores con más de 20 mil horas de formación. También, se dio un nuevo paso en sostenibilidad con el lanzamiento del Voluntariado Corporativo Crecer, integrando el compromiso social a su forma de hacer empresa.

Estos resultados se sustentan en 28 años de experiencia, aprendizaje continuo y liderazgo en el sistema previsional. A lo largo de su trayectoria, Crecer ha acompañado a más de 2 millones de afiliados y ha entregado más de USD $5,800 millones en pensiones y prestaciones, cumpliendo un rol clave en la vida laboral y familiar de generaciones de salvadoreños.

«En Crecer entendemos que acompañar el futuro de los salvadoreños implica asumir una responsabilidad que va más allá de sólo la administración de fondos. Cada decisión que tomamos busca generar valor real en la vida de nuestros afiliados, brindándoles respaldo en cada etapa. Estos 28 años reflejan nuestro compromiso de seguir evolucionando, fortaleciendo nuestras capacidades y manteniendo una visión de largo plazo enfocada en las personas.” Indicó Ingrid Rodas, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad.

Detrás de cada cifra existen historias reales: personas que alcanzan su jubilación, familias que reciben respaldo en momentos difíciles, jóvenes que comienzan a construir su futuro con mayor claridad y trabajadores que encuentran en Crecer una institución que responde, orienta y cumple cuando más importa, con profesionalismo, experiencia y visión de largo plazo.