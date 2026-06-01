El Salvador acerca programas y servicios a la diáspora salvadoreña en Dallas y Houston, Texas

Como parte de una nueva edición del Programa de Servicios El Salvador, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele acercó atención y servicios a la diáspora salvadoreña radicada en Dallas y Houston, Texas, con el objetivo de facilitar el acceso a programas institucionales, generar oportunidades y fortalecer los vínculos con las comunidades salvadoreñas en el exterior.

Ambas jornadas contaron con la participación de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien expresó que estos espacios reflejan el compromiso permanente de acercar servicios, información y atención integral a nuestra diáspora salvadoreña, reconociendo su importante contribución al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país.

De igual forma, destacó el respaldo de aliados estratégicos del sector bancario que acercaron herramientas financieras y oportunidades orientadas a fortalecer la inclusión económica de la diáspora salvadoreña.

Asimismo, señaló la participación de instituciones vinculadas al programa de menaje de casa, las cuales facilitaron información y acompañamiento en los procesos dirigidos a personas que desean retornar al país o mantener un vínculo activo con El Salvador.

“Recientemente, El Salvador ha dado pasos importantes para fortalecer esa participación ciudadana, incluyendo reformas que habilitan la “Circunscripción 15”, un avance significativo que reconoce el derecho de nuestros compatriotas en el exterior a formar parte activa de las decisiones nacionales”, indicó la viceministra Godínez.

En ese contexto, destacó que estas acciones reafirman el papel fundamental de la diáspora salvadoreña como un actor clave en la construcción y fortalecimiento de la democracia, además de su valioso aporte al desarrollo económico y social del país.

Para finalizar, la viceministra Godínez agradeció a las instituciones y aliados estratégicos que hicieron posible esta gira, así como a la diáspora salvadoreña por su activa participación.