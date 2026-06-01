Persona fallece tras quedar soterrada en construcción de vivienda en San Salvador

Una persona perdió la vida este día luego de quedar soterrada mientras realizaba labores en una construcción ubicada sobre la avenida Cuscatlán, entre la 6.ª y 8.ª calle Oriente.

El trágico incidente ocurrió en el interior de una vivienda situada en las cercanías del punto de microbuses de la ruta 17, donde, por causas aún bajo investigación, la víctima quedó atrapada bajo tierra y escombros.

Tras la emergencia, equipos de rescate se desplazaron rápidamente al lugar para ejecutar las labores correspondientes y recuperar a la persona afectada.

Autoridades también realizaron inspecciones en la zona para determinar las circunstancias exactas que provocaron el percance y verificar si se cumplían las medidas de seguridad requeridas para este tipo de trabajos.

El hecho generó consternación entre residentes del sector, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.