Fatal accidente entre coaster y rastra deja una mujer fallecida y ocho lesionados en Santa Tecla

Un trágico accidente de tránsito registrado en el sector de El Trébol dejó como saldo una mujer fallecida y al menos ocho personas lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, una unidad del transporte colectivo de la ruta 42-B colisionó contra una rastra que se encontraba estacionada sobre la vía.

El fuerte impacto provocó severos daños en la unidad, generando una rápida movilización de cuerpos de socorro hacia la zona.

Elementos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

Mientras tanto, autoridades desarrollaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que provocaron el siniestro.

El percance generó fuerte congestionamiento vehicular en la zona y encendió nuevamente las alertas sobre la importancia de extremar precauciones y garantizar condiciones seguras en las vías del país.