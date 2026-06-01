VMT sanciona a 8 conductores captados a excesiva velocidad mediante sistema de fotomultas

El Viceministerio de Transporte informó que, a través de su sistema de fotomultas, sancionó a varios conductores que fueron captados circulando a velocidades superiores a los límites permitidos en distintos puntos del país.

Según el reporte oficial, en la Autopista a Comalapa fueron detectados vehículos que circulaban a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, mientras que otros fueron registrados a 134 y 147 kilómetros por hora.

simismo, en la Carretera al Puerto de La Libertad, específicamente en el sector de la curva del Papaturro, varios automovilistas fueron sancionados por desplazarse entre los 101 y 107 kilómetros por hora.

Las autoridades señalaron que estas conductas representan un grave riesgo para la seguridad vial, al poner en peligro tanto la vida de los conductores como la de otros usuarios de la vía.

El VMT reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad y recordó que la construcción de espacios viales seguros es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.