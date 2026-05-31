Capturan a sujeto con droga valorada en más de $1,900 tras operativo antidrogas

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura en flagrancia de Franklin Enrique Rosales Interiano, quien fue intervenido durante un operativo ejecutado con el apoyo de agentes K9 de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.

Según el reporte oficial, durante la inspección del vehículo del detenido, las autoridades localizaron una porción grande de marihuana valorada en $1,941.50.

Rosales Interiano será procesado por el delito de tráfico ilícito y enfrentará la justicia por este hecho.

Las autoridades destacaron el trabajo especializado de las unidades caninas, consideradas piezas fundamentales en los operativos contra el narcotráfico.

El ministro reiteró que las acciones contra el tráfico de drogas continuarán de forma firme y contundente para evitar que estas estructuras sigan afectando a la sociedad salvadoreña.