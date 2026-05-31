Capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja en Chalchuapa

La Policía Nacional Civil informó sobre un homicidio registrado en Chalchuapa, donde una mujer de 34 años perdió la vida tras ser lesionada en la cabeza con un objeto contundente.

De acuerdo con el reporte policial, el responsable ya fue capturado y fue identificado como Armando Adelio García Martínez, de 40 años de edad, quien mantenía una relación sentimental con la víctima.

Las autoridades detallaron que el sujeto será remitido por el delito de homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La captura fue ejecutada de manera inmediata por elementos policiales tras tener conocimiento del caso.