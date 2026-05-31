Capturan a presunto distribuidor de droga tras operativo en Ciudad Arce

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Raúl Edenilson Espinoza Salazar, de 24 años, quien fue sorprendido presuntamente comercializando droga en Ciudad Arce.

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades atendieron una alerta ciudadana que advertía sobre sujetos dedicados al narcomenudeo en la colonia San Carlos Dos. Al llegar al lugar, los sospechosos intentaron darse a la fuga; sin embargo, los agentes lograron la captura de Espinoza Salazar.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diversas porciones de droga, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El detenido será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas y puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

La corporación policial reiteró que mantiene operativos permanentes para combatir estructuras vinculadas a actividades ilícitas en diferentes puntos del país.