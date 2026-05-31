MARN alerta por fuerte oleaje y corrientes peligrosas en playas salvadoreñas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que desde este día y hasta el próximo 2 de junio se registrará el ingreso de olas más rápidas y altas de lo habitual en la costa salvadoreña.

Según el reporte de El Observatorio, se prevén olas de hasta 1.8 metros de altura, con velocidades que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, superando el promedio normal de 35 kilómetros por hora. Además, se esperan corrientes más fuertes cerca de la orilla, lo que incrementa el riesgo para bañistas y visitantes de las playas.

Aunque las mareas se mantendrán dentro de niveles habituales, las autoridades advirtieron que el comportamiento del oleaje podría provocar que el mar avance más allá de donde normalmente alcanza la marea alta.

El MARN alertó que estas condiciones elevan la probabilidad de corrientes de retorno rápidas y peligrosas, especialmente para quienes ingresen al mar.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones marítimas, evitar ingresar al agua si se observa oleaje fuerte y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de Protección Civil de El Salvador y guardavidas destacados en las playas del país.