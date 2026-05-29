MARN advierte oleaje rápido y alto en la costa salvadoreña del 31 de mayo al 2 de junio

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió sobre el ingreso de olas más rápidas y altas de lo habitual en la costa salvadoreña entre el domingo 31 de mayo y el martes 2 de junio.

De acuerdo con el informe de El Observatorio, durante este período se prevé oleaje con alturas de hasta 1.8 metros y velocidades que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, superando considerablemente el promedio habitual de 35 kilómetros por hora.

Asimismo, se anticipan corrientes más fuertes cerca de la orilla, lo que incrementa el riesgo para quienes ingresen al mar. Aunque las mareas se mantendrán dentro de niveles normales, las autoridades alertaron que el comportamiento del oleaje podría provocar que el mar avance más allá de los límites habituales durante marea alta.

El MARN explicó que estas condiciones elevan el riesgo de corrientes de retorno rápidas y peligrosas, especialmente en zonas frecuentadas por bañistas.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones marítimas, evitar ingresar al agua si se observan olas intensas y seguir en todo momento las indicaciones de los guardavidas y equipos de Protección Civil de El Salvador.

Además, hicieron un llamado a compartir esta información para prevenir incidentes en las playas del país durante los próximos días.