FESFUT reprograma sede del amistoso entre La Selecta Femenina y Costa Rica

La Federación Salvadoreña de Fútbol informó a través de un comunicado oficial que el partido amistoso de la Selección Mayor Femenina de El Salvador ante la Selección Femenina de Costa Rica ha sido reprogramado de sede.

El encuentro se disputará el próximo viernes 5 de junio de 2026, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Las Delicias.

Según detalló la FESFUT, el cambio obedece a trabajos de mantenimiento que actualmente se ejecutan en el terreno de juego del Estadio Jorge “Mágico” González.

Asimismo, la federación informó que a todos los aficionados que adquirieron boletos antes de la modificación de sede ya se les realizó el reenvío correspondiente de sus entradas, las cuales seguirán siendo válidas para ingresar al nuevo escenario deportivo.

En caso de requerir un cambio de localidad, los usuarios podrán presentarse en el kiosco de Smart Ticket ubicado en Centro Comercial Galerías para realizar el trámite correspondiente.

La FESFUT reiteró su invitación a la afición salvadoreña para respaldar a La Selecta Femenina en este importante compromiso internacional.