FESFUT habilita venta de boletos para duelo entre La Selecta Femenina y Costa Rica

La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció el inicio de la venta de boletos para el partido que disputará Selección Femenina de El Salvador frente a Selección Femenina de Costa Rica.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 5 de junio de 2026 a las 8:00 de la noche en el Estadio Las Delicias.

Los precios establecidos para el compromiso son los siguientes:

▪️ General: $3.00 más cargo por boletería de $0.50

▪️ General Oriente: $3.00 más cargo por boletería de $0.50

▪️ Tribuna: $6.00 más cargo por boletería de $0.75

Las autoridades aclararon que no habrá venta de boletos en las instalaciones del estadio el día del partido. Los aficionados podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial de Smart Ticket, así como en puntos físicos autorizados.

Entre los puntos de venta habilitados se encuentra el kiosco Smart Ticket ubicado en Galerías Escalón, tercer nivel, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., con cierre de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

También estarán disponibles en tiendas OmniMusic de Plaza Mundo Apopa, Soyapango, Sonsonate, Santa Ana y San Miguel, además de sucursales AM-PM ubicadas en Tuscania, Los Próceres y Masferrer, estas últimas con atención las 24 horas.

La FESFUT hizo un llamado a la afición salvadoreña para asistir y respaldar a La Selecta Femenina en este importante compromiso internacional.