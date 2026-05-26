Construcción del nuevo Estadio Nacional alcanza 50 % de avance, informa INDES

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador informó que la construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador registra un avance del 50 por ciento, según se dio a conocer durante la trigésimo tercera reunión de seguimiento del proyecto.

La jornada fue encabezada por el presidente del INDES, René Martínez, acompañado por Jorge Ruiz, jefe de Infraestructura de la institución, junto a personal de Casa Presidencial de El Salvador y representantes de China State Construction Engineering Corporation, firma encargada de ejecutar la obra.

Durante el encuentro, las autoridades conocieron y detallaron los avances alcanzados en la construcción del moderno recinto deportivo, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el deporte salvadoreño.

Entre los trabajos más recientes se reportó el inicio de las obras correspondientes a la capa granular y capa encementada en el sector norte de los estacionamientos, una fase clave dentro del desarrollo de la infraestructura.

Las autoridades destacaron que el seguimiento permanente al proyecto busca garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y asegurar que la obra avance conforme a los estándares técnicos previstos.

El nuevo estadio será una de las principales apuestas para fortalecer la infraestructura deportiva nacional y proyectar a El Salvador como sede de eventos internacionales de alto nivel.