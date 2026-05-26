Motociclista fallece tras ser impactado por vehículo que huyó en carretera Litoral

Un motociclista perdió la vida la tarde de este día tras verse involucrado en un trágico accidente de tránsito registrado sobre la carretera Litoral, a la altura del desvío de Tapalhuaca.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue impactada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del percance, dejando a la persona tendida sobre la vía.

Al lugar acudieron elementos de Comandos de Salvamento de El Salvador, quienes intentaron brindar asistencia; sin embargo, al evaluar al motociclista confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente en la escena mientras se desarrollan las investigaciones para identificar y ubicar al responsable de este fatal hecho.