El Salvador busca salir de la Lista Corta de la OIT, afirma Rolando Castro

El ministro de , , aseguró que la delegación salvadoreña se encuentra preparada y con una visión positiva para representar al país ante la .

El funcionario destacó que durante su participación expondrán al mundo los avances significativos que ha experimentado El Salvador en distintos ámbitos, resaltando que el país ha mostrado transformaciones importantes en los últimos años.

Castro reconoció que, como toda nación, aún existen retos y desafíos por superar; sin embargo, afirmó que estos han sido identificados con claridad y que se cuenta con una ruta definida para resolverlos.

Asimismo, subrayó que la delegación viaja con el objetivo de alcanzar un hecho histórico: sacar a El Salvador de la Lista Corta de observación de la OIT, una meta que calificó como un paso trascendental para la imagen internacional del país.

El ministro expresó que este esfuerzo podría marcar un hito sin precedentes para la nación y fortalecer el posicionamiento de El Salvador ante la comunidad internacional en materia laboral.