Vicepresidente Félix Ulloa recibe a alto funcionario japonés para reforzar relaciones

La Viceprecidencia de El Salvador destacó la importancia de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y diálogo político entre El Salvador y Japón, El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo recibió al Asesor del Ministro y Director General para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Sr. ISHIZE Motoyuki.

El Vicepresidente Ulloa expuso el momento histórico que atraviesa El Salvador, señalando que, tras consolidar avances significativos en materia de seguridad, el país se encuentra en una nueva etapa orientada a alcanzar el milagro económico, mediante la modernización del Estado, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de áreas estratégicas como educación, tecnología, energía e innovación.

Asimismo, destacó la inversión sin precedentes destinada al sector educación, equivalente al 4.4% del PIB. También se refirió a los avances en modernización administrativa, simplificación de procesos y transformación digital, impulsados con aliados estratégicos como Google, así como al desarrollo tecnológico mediante proyectos como Data Trust, el primer centro de datos comercial con certificación Tier III en El Salvador.

El Vicemandatario abordó el aprovechamiento del potencial energético nacional, particularmente en energías renovables y geotermia, como parte de una visión orientada a la atracción de inversión y el crecimiento económico. En ese sentido, explicó que, al inicio de la administración, el país importaba alrededor del 20% de la energía que requería; sin embargo, cinco años después, el país dejó de importar y comenzó a vender energía al mercado centroamericano.

De su lado, el Sr. ISHIZE Motoyuki expresó la disposición de Japón de continuar trabajando junto a El Salvador, destacando la importancia de acompañar los procesos de desarrollo de los países aliados bajo una visión de respeto mutuo y crecimiento compartido. Compartió la perspectiva japonesa sobre la relevancia del Pacífico como un eje estratégico para el crecimiento económico global, resaltando la promoción de un espacio en el que todos los países puedan participar de los beneficios de la prosperidad.