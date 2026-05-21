ARENA amplía plazo de inscripción para aspirantes a candidaturas internas

La Alianza Republicana Nacionalista informó, a través de su Comisión Electoral Nacional (CEN), la ampliación del plazo para el retiro de información e inscripción de aspirantes que participarán en el proceso interno de elección de candidaturas.

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada durante una sesión ordinaria celebrada el pasado 16 de mayo de 2026 y responde a las recientes reformas electorales relacionadas con la representación legislativa de salvadoreños en el exterior.

El partido explicó que estas modificaciones hacen necesaria una adecuación operativa, administrativa y técnica dentro del proceso interno actualmente en desarrollo.

Con esta medida, el plazo de inscripción para aspirantes se amplía por 12 días calendario adicionales, estableciendo como nueva fecha límite el próximo sábado 6 de junio de 2026.