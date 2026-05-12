TSE participa en discusión de reformas electorales para garantizar representación de salvadoreños en el exterior

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, participó en una sesión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, donde se analizaron reformas al Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero (LEESE).

Las modificaciones se desarrollan en el marco de la incorporación de la diáspora salvadoreña como nueva circunscripción electoral, una medida que permitirá, por primera vez, que los salvadoreños residentes en el exterior tengan representación directa en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con lo expuesto durante la comisión, estas reformas buscan fortalecer la participación democrática de la diáspora y ampliar el ejercicio de los derechos políticos de los connacionales fuera del país.

El Tribunal Supremo Electoral indicó que continuará brindando acompañamiento técnico en los procesos de adecuación normativa y organización electoral, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y condiciones adecuadas para el sufragio tanto dentro como fuera de El Salvador.

Las autoridades destacaron que este proceso representa un paso importante en la inclusión política de los salvadoreños en el extranjero y en el fortalecimiento del sistema democrático nacional.