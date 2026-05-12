Selección Mayor iniciará preparación para fecha FIFA el próximo 18 de mayo

La Selección Mayor Masculina de El Salvador, dirigida por el técnico Hernán Darío Gómez, comenzará oficialmente sus trabajos de preparación para la próxima fecha FIFA el lunes 18 de mayo de 2026.

De acuerdo con la información compartida, los entrenamientos se desarrollarán en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y, por el momento, únicamente han sido convocados futbolistas pertenecientes a clubes de la liga local.

La federación detalló que los jugadores salvadoreños que militan en ligas extranjeras se incorporarán paulatinamente conforme finalicen sus respectivas competencias con sus equipos. Además, se informó que el listado oficial de legionarios convocados será anunciado durante la próxima semana.

Asimismo, los futbolistas que disputarán la final del torneo Clausura 2026 se unirán posteriormente a la concentración de la Selecta, una vez concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes.

La preparación forma parte del proceso de trabajo de la selección nacional de cara a los próximos compromisos internacionales correspondientes a la ventana FIFA de junio.