TSE garantiza implementación de reforma constitucional para elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador aseguró que garantizará la implementación de la reciente reforma constitucional relacionada con la participación electoral de la diáspora salvadoreña en las elecciones generales programadas para el 28 de febrero de 2027.

A través de un comunicado oficial, el organismo electoral señaló que incorporará los ajustes técnicos, operativos y normativos necesarios dentro del Plan General de Elecciones, tanto en territorio nacional como en el sufragio en el extranjero.

La institución explicó que las acciones se desarrollarán en cumplimiento del Acuerdo de Reforma Constitucional No. 7, aprobado por la Asamblea Legislativa e impulsado por el Ejecutivo, relacionado con el inciso primero del artículo 79 de la Constitución.

El TSE destacó que el proceso será ejecutado bajo principios de legalidad, transparencia y certeza electoral, reafirmando además su compromiso de fortalecer las capacidades institucionales frente a los cambios y transformaciones del sistema electoral salvadoreño.

Asimismo, la entidad reiteró que continuará trabajando para garantizar procesos electorales confiables, accesibles y transparentes para la población dentro y fuera del país.