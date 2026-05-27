Aprueban prórroga 51 del régimen de excepción para reforzar seguridad

Para continuar con el ambiente de seguridad a nivel nacional y el combate a las estructuras criminales, la Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una nueva prórroga del régimen de excepción.

La extensión número 51 de esta medida estará vigente desde el 31 de mayo hasta el 29 de junio de 2026.

Desde su entrada en vigor, en marzo de 2022, el régimen de excepción ha permitido acumular 1,111 días con cero homicidios en el país y 123 en lo que va del año.

Además de ello, se contabilizan más de 92,000 pandilleros detenidos.

La medida, respaldada por la Asamblea Legislativa, forma parte de las estrategias de seguridad que desarrolla el Ejecutivo para mantener el resguardo de la población.

Desde el inicio de gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, el país ha acumulado 1,225 días sin muertes violentas, posicionándose como el más seguro del hemisferio occidental.

El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, destacó que durante administraciones anteriores, el país entero vivió secuestrado por el miedo y por la violencia generada por estas estructuras criminales.