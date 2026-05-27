El Salvador fortalece su proyección internacional con evento turístico y cafetalero en Austria

El Salvador continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales mediante iniciativas orientadas a promover su oferta turística y uno de sus principales productos de exportación.

La Embajada y Consulados de El Salvador en Europa informó sobre la realización del evento “Turismo y Café de El Salvador en Austria”, un espacio que reunió a representantes de los sectores empresarial, turístico y gastronómico, así como a medios de comunicación de Austria.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la proyección del país en el mercado europeo, destacando el potencial turístico salvadoreño y la calidad del café nacional, reconocido a nivel internacional.

Durante el encuentro, los asistentes conocieron más sobre la oferta que El Salvador presenta como destino turístico y sobre las características que posicionan al café salvadoreño como un producto de alta calidad y prestigio.

Con este tipo de iniciativas, el país busca estrechar lazos comerciales, atraer nuevas oportunidades de inversión y continuar posicionando su imagen a nivel internacional.